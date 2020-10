Eindelijk live: alles wat je moet weten over de landelijke corona-app

Vanaf zaterdag kunnen alle Nederlanders gebruikmaken van de landelijke corona-app. Met de applicatie hoopt het kabinet verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Maar hoe werkt de app precies, en hoe zit het met bijvoorbeeld privacy?

We zetten alles voor je op een rijtje.

Móet ik de corona-app downloaden?

Allereerst: het is vanaf zaterdag niet verplicht om de applicatie in de Google Play Store of Apple App Store te downloaden. Iemand als je werkgever mag je dus niet verplichten om de ‘Coronamelder’ op je telefoon te installeren, of controleren of je dat hebt gedaan. Iedereen mag er zelf voor kiezen om de corona-app wel of niet te gebruiken.