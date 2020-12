Deze fantastische ‘corona kerstballen’ zijn óveral uitverkocht

Kerst is dit jaar voor iedereen anders. Om dit bijzondere jaar nooit meer te vergeten, blijken we massaal ‘corona kerstballen’ in te slaan.

De corona kerstbal is natuurlijk echt een herinnering aan 2020. Niet voor niets dat-ie razend populair. De unieke kerstbal is zelfs zó populair dat-ie overal is uitverkocht.

Kerstballen met coronathema

De corona-kerstbal is in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. Zo heb heb je kerstversiering in de vorm van handgel, wc-papier en andere coronagerelateerde taferelen. Maar het populairste kerst ornament dit jaar is toch wel de tijger of kerstman met een mondkapje.

Het maakt niet uit waar je kijkt, de ‘corona-kerstballen’ zijn nergens meer verkrijgbaar. Hopelijk wordt de voorraad binnenkort nog aangevuld. Heb jij er wel al een kunnen bemachtigen?

