Corona laait op in Frankrijk: “Vakantie leidt tot risicogedrag”

Het toerisme in Frankrijk komt weer lekker op gang. Lekker voor de economie, maar niet voor de verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen loopt weer op. “Mensen gaan reizen, komen bij elkaar, houden minder afstand.”

Dit zei het Ministerie van Volksgezondheid over de oorzaak van de toenemende coronagevallen.

Advertentie

Onbezorgde vakantie

Frankrijk is een populaire bestemming onder Nederlanders. Ook in coronatijd lijkt het perfect voor een vakantie. Het is met de auto bereikbaar en de maatregelen zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Onbezorgd vakantie vieren lijkt er dus gewoon te kunnen. Al begint dat nu te veranderen.

Besmettingsaantallen

Frankrijk heeft op dit moment namelijk een R-waarde van 1,2. Dat houdt in dat 1 besmet persoon gemiddeld 1,2 personen met het virus besmet. De Franse regering wil de R-waarde van het virus graag onder de 1 houden, omdat dit inhoudt dat de besmettingsaantallen dan zullen afnemen.