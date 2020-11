Iemand met corona in huis? Maak deze dingen dan extra goed schoon

Het kan best dat iemand binnen je gezin positief getest wordt op het coronavirus en de rest van het gezin negatief. In zo’n geval is het belangrijk om je huis goed schoon te houden, zodat het virus niet alsnog overslaat op de rest van het gezin.

Wat moet je voornamelijk schoonmaken? En: wat doe je achteraf met de schoonmaakspullen? Het AD vroeg twee experts naar hun belangrijkste tips.

Volgens Marja Middeldorp, schoonmaakexpert en presentatrice, is het vooral belangrijk om niet meteen als een kip zonder kop te gaan schoonmaken, maar eerst drie belangrijke basisregels in acht te nemen. Nummer 1: zorg dat je altijd van schoon naar vies reinigt zodat vuil en virus niet worden verplaatst naar schone spullen. Begin dus met de plekken die het minst vies zijn. Ten tweede moet je altijd van hoog naar laag werken (dus eerst bovenop de kasten en dan pas de vloer). De derde regel: eerst schoon droog maken en daarna pas nat. Dus eerst stofzuigen en daarna pas dweilen.

Iemand met corona in huis? Focus je dan op déze plekken

Omdat het coronavirus op oppervlakken kan overleven, is het belangrijk dat je elke dag de handcontactpunten goed schoonmaakt. “Dat zijn de punten waar je vaak met je handen aan komt”, legt Alvin Bartels, beleidsadviseur infectiepreventie van het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid, uit. “Denk aan deurklinken (zeker van het toilet), lichtknopjes, handvatten, tafels, voedselbereidingsplaatsen en nachtkastjes. Vloeren en muren zijn minder belangrijk, omdat je die over het algemeen niet met je handen aanraakt.” Je hoeft hier overigens geen speciale schoonmaakproducten voor te gebruiken, allesreiniger en schoonmaakdoekjes zijn voldoende. “De zeep daarin zorgt ervoor dat het virus loslaat van het oppervlak, waardoor je het kunt verwijderen,” aldus Bartels. Daarnaast is het ook belangrijk om je mobieltje, computer en afstandsbediening schoon te maken. Dit kun je het beste doen met een watje met wat terpentine.

Belangrijke plekken badkamer

In het ideale geval maakt degene met corona van een eigen badkamer en toilet gebruik, maar niet iedereen heeft die luxe. Als je deze kamers met de besmette persoon deelt, is het belangrijk om ze élke dag schoon te maken. Volgens Middeldorp is het belangrijk om de besmette persoon zijn eigen handtas te geven met daarin een tandenborstel, drinkbeker en andere toiletspullen, die hij of zij elke keer weer meeneemt naar de eigen kamer. Bij het schoonmaken is het van belang om extra aandacht te geven aan metalen oppervlakken, omdat het virus daar langer op kan overleven dan andere oppervlakken. “Maak de gootsteen, kranen en douchekop extra goed schoon,” adviseert Middeldorp.

Wat doe je met de schoonmaakspullen?

Nadat je alles goed hebt schoongemaakt, blijf je natuurlijk nog wel met allemaal vieze schoonmaakspullen achter. Het is belangrijk dat je deze goed reinigt om eventuele virusresten te verwijderen. Schoonmaakdoekjes uit een pak kun je gewoon weggooien na gebruik. Dweilen en microvezeldoekjes kun je het beste meteen in de was doen. Was de dweil op minimaal 60 graden en laat alles daarna goed drogen. Spoel de emmers goed om en was je handen na het schoonmaken met water en zeep.

Dit zijn de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen tegen het coronavirus:

Bron: AD. Beeld: iStock