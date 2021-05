Hondenbaasjes opgelet: door corona veel meer mensenpoep in natuur

Dat de sluiting van openbare toiletgebouwen en horecagelegenheden ook gevolgen kan hebben voor je viervoeter, zou je niet zo snel verwachten. Toch is het volgens de Hondenbescherming wel zo: omdat mensen moeilijker naar de toilet kunnen gaan, ligt er veel meer mensenpoep in de natuur.

Nu is het natuurlijk hartstikke onsmakelijk als je hond mensenpoep eet, maar het kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Het kan namelijk ook poep van drugsgebruikers zijn. De Hondenbescherming vraagt hondenbaasjes dan ook om op extra goed op te letten.

Zo zijn er sinds de coronacrisis veel meer hondenbaasjes bij gekomen, die zich misschien nog niet bewust zijn van alle gevaren die op de loer liggen, zo denkt de Hondenbescherming. Zo heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er veel meer mensenpoep op straat ligt en dat kan gevaarlijk zijn voor je hond, zo legt Daphne Groenendijk van de Hondenbescherming aan RTL Nieuws uit. “Honden eten rondslingerende drugs of ze eten de poep van gebruikers op. En veel meer mensen hebben sinds corona een hond en kennen deze gevaren niet. Let dus goed op wat je hond eet.”

Epileptische aanvallen en hersenbeschadiging

Een drugsvergiftiging kan ernstige gevolgen hebben voor je hond. “Van THC worden honden over het algemeen ontzettend sloom en slaperig,” zo legt de Amsterdamse dierenarts Marnix Lamberts van HUGO Verwijskliniek uit aan Editie NL. “Ik heb hier ook weleens honden gezien met speed en dat maakt de hond hartstikke hysterisch. Het kan epileptische aanvallen veroorzaken en de hersenen beschadigen. Ook gaat de hartslag omhoog en dat kan het hart niet altijd aan, wat fataal kan zijn.” Cocaïne kan er juist voor zorgen dat je hond juist heel agressief wordt.

Herkennen van drugsvergiftiging

Toch is het lastig om een drugsvergiftiging meteen te herkennen en daarom is het als baasje belangrijk om goed te weten waar je met je hond bent geweest en wat hij of zij eventueel kan hebben gegeten. “Het is niet altijd meteen duidelijk of een dier drugs opheeft. Je gaat een rijtje af; gedraagt het dier zich op een bepaalde manier, omdat ‘ie is gevallen of zich heeft gestoten? Of heeft de hond een paar uur in de bosjes van het Vondelpark rondgelopen en is ‘ie daarna gek gaan doen? Dan is de kans aanwezig dat er drugs in het spel is.” Gelukkig kunnen honden in de meeste gevallen bij de dierenarts aan een infuus hun trip uitzitten.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Getty