Waarom de coronacrisis voor meer overlast van plaagdieren zorgt

Er zijn in het eerste halfjaar van 2020 veel meer meldingen gedaan van overlast van plaagdieren vergeleken met vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk met de coronacrisis te maken, maar waarom?

Tot en met juni ontving het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) maar liefst 1903 meldingen. In dezelfde periode vorig jaar stond dit aantal op 1235.

Een grote stijging, en het centrum denkt dat de toename het gevolg is van de coronacrisis. “Mensen zijn meer thuis geweest en deden vaker een melding”, legt directeur Bastiaan Meerburg uit aan NOS. “Daarnaast lieten dieren veranderende gedragspatronen zien wegens de lockdownsituatie.”

In het eerste halfjaar van 2020 gingen de meeste meldingen over ratten, maar liefst 1280. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ratten, die bijvoorbeeld bij restaurants zaten, vanwege de sluiting van de horeca ineens ergens anders hun voedsel gaan zoeken.

Psychische klachten

Verder zijn er ook 292 meldingen gedaan over mieren en 63 over wespen. Uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) is het belangrijk voor je gezondheid om plaagdieren te bestrijden. De overlast kan er namelijk voor zorgen dat je je minder prettig voelt en sommige mensen kunnen zelfs last krijgen van psychische klachten. Ook kunnen de dieren ziekteverwekkers bij zich dragen. Of ze ook corona kunnen hebben, is nog niet duidelijk.

3 manieren om mieren in huis te bestrijden:

