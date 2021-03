Waarom je door het coronajaar extra moet opletten met belastingaangifte

Maandag 1 maart 2021 is de aangifteperiode voor de inkomstenbelasting over het jaar 2020 van start gegaan. Dit keer staat de aangifte in het teken van de coronacrisis en daarom zijn er een paar dingen waar je op moet letten.

De overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis veel steunmaatregelen opgetuigd waar burgers en ondernemers gebruik van kunnen maken om de crisis financieel te overleven. Dat betekent wel dat je nog beter moet opletten bij de aangifte of alles wel in orde is.

Hypotheek en betaalpauze

“Mensen hebben misschien een betaalpauze voor hun hypotheek gekregen”, vertelt Heleen Bisschoff-Moonen, bij de fiscus verantwoordelijk voor de aangiftecampagne aan NOS. “Kijk dan goed of de vooraf ingevulde gegevens overeenkomen met het overzicht van je hypotheekverstrekker. En voor ondernemers is een aantal steunmaatregelen al ingevuld, maar andere maatregelen niet. Het is belangrijk die goed te checken.”

Let hierbij dit jaar goed op: normaalgesproken mag je de rente die je aan de bank betaalt voor je hypotheekschuld onder een aantal voorwaarden aftrekken van je bruto inkomen. Daardoor daalt het bedrag waarover je belasting hoeft te betalen en krijg je soms zelfs geld terug. Maar dit jaar is dat anders: hypotheekverstrekkers hebben de mogelijkheid gegeven om tijdelijk een betaalpauze in te gelasten voor de hypotheek. Als je daarvan gebruik hebt gemaakt, geldt in de meeste gevallen dat je ook minder hypotheekrente kunt aftrekken, waarschuwt de belastingdienst.

TOFA EN TOZO

Flexers die voor de maanden maart, april en mei een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) hebben gekregen van 1650 euro, moeten opletten. Omdat het wel gewoon als inkomen wordt gerekend, moet er dus ook belasting over worden betaald.

En ook zzp’ers die een TOZO-uitkering kregen (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) moeten daarover nog belasting betalen.

Heeft jouw bedrijf Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gekregen? Dan blijven deze subsidies onbelast en moeten worden opgegeven als ‘vrijgestelde winstbestanddelen’.

Doe de aangifte op tijd