Coronaproof kerst vieren in de tuin: zó wordt dat hartstikke feestelijk

Het is nog niet duidelijk hoeveel personen je buiten je eigen huishouden mag uitnodigen met Kerstmis, maar een kerstfeestje binnen de maatregelen in je eigen tuin is altijd een goed idee. Of je het nu alleen met je eigen gezin viert of toch een gast uitnodigt: met deze tips wordt je tuin hartstikke feestelijk.

Advertentie

Feestelijke voordeur

Verwelkom eventuele gasten (en jezelf) met een feestelijk voordeur. Knutsel een vrolijke kerstkrans in elkaar en omring de deur met de mooiste versiering.