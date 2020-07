Bijzondere beelden: dierentuin voert coronatest uit bij gorilla

Wildlife expert Ron Magill plaatste indrukwekkende foto’s van het dier op Twitter. Te zien is hoe de gorilla op een behandeltafel ligt. Om hem heen staat het medische team dat de test bij hem uitvoert. De verhouding tussen de aap en de mensen om hem heen laat goed zien hoe enorm het beest is.

Een van de foto’s valt de Twitteraars in het bijzonder op. Dat is de 3e foto waarop het lijkt alsof het dier zijn middelvinger opsteekt. Twitteraars moeten erg lachen om de foto en grappen dat dit het gevoel van de gorilla waarschijnlijk goed weergeeft. Ron laat weten dat de vork anders in de steel zit: de gorilla kan zijn middelvinger niet meer buigen door een eerder ongeval.

Shango, our 433 lb. lowland gorilla is immobilized for treatment of some wounds he experienced in a confrontation with his brother. In an abundance of caution, he also received tests for COVID-19. Thankfully – NEGATIVE! pic.twitter.com/uLGzNE4Zm2

— Ron Magill (@RonMagill) July 12, 2020