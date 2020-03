Dít is waarom er meer aandacht voor het coronavirus dan voor normale griep is

Er is ontzettend veel commotie rondom het heersende coronavirus. Dagelijks worden we overspoeld met nieuwsberichten over besmettingen, tips om dit te voorkomen en cijfers. Dit terwijl het feitelijk gewoon een zeer besmettelijke griep betreft. Waarom is er dus zoveel meer aandacht voor corona dan voor een normaal griepvirus?

In Nederland zijn momenteel 19 mensen besmet, maar wereldwijd zijn dat er bijna 90.000. 3000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus, meldt NOS dinsdagmorgen.

Besmetting

Als je puur en alleen naar de cijfers kijkt, lijkt het ietwat vreemd dat er zoveel aandacht aan het coronavirus besteed wordt. Door het vorige ‘normale’ griepvirus in Nederland werden er 400.000 mensen ziek en overleden er 2900 aan de gevolgen daarvan. Toch wordt er veel meer over covid-19, zoals het coronavirus heet, gesproken dan over de normale griep.