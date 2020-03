Schonere lucht en blije dieren: het coronavirus heeft ook positieve effecten

Vooropgesteld: het coronavirus had nooit het levenslicht mogen zien. Maar ondanks alle ellende in de wereld momenteel ontstaan er ook mooie dingen; de natuur doet het een beetje beter en daarnaast laten we zien hoe sterk we kunnen zijn als land – nee – als wereld.

Zo laten we momenteel zoveel mogelijk solidariteit zien door thuis te blijven. Toch is niet voor iedereen thuiszitten een optie, en hebben zij juist de taak om de maatschappij draaiende te houden of zelfs levens te redden. En dan bekruipt je toch best een gevoel van trots op de medemens, nietwaar?

Daarnaast is het coronavirus – hoe gek het ook klinkt – op wereldniveau best goed voor de natuur. De natuur heeft ademruimte gekregen en dat werpt zichtbaar z’n vruchten af. De lucht is schoner door de verminderde CO2-uitstoot, wilde dieren keren terug naar hun huis in natuurgebieden en het water in sommige steden begint zichzelf op te ruimen.

Dolfijnen bij de kust

Neem Italië. Doordat het waterverkeer op zee is stilgelegd, keren dolfijnen terug naar de rustige kust. En dat levert prachtige beelden en blije zeedieren op.

Dolphins are returning to the coast of Italy now that cruise ships and other human activity have halted pic.twitter.com/jRSaLmalN9 — Chris Robison | 👨🏻💻.eth (@CBobRobison) March 17, 2020

Helder water

Ook het waterverkeer in de vaarstraten van Venetië ligt momenteel stil. Het water begint iedere dag helderder te worden en prachtige zwanen durven zich zelf weer op het water te wagen.

6 days in and Venice’s waters are crystal clear pic.twitter.com/8bSWBNNK4M — TᖇᗩᗪEᖇ ᔕKEᗯ🛢⛽ (@TraderSkew) March 16, 2020

since there’s no boat’s traffic in venice’s canals, white swans came back 😭 this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal — …?? ㅠ_ㅠ (@fiIterjm) March 13, 2020

Ban op dierenhandel

In China heeft de overheid inmiddels voedselmarkten waar wilde dieren worden verhandeld tijdelijk verboden. Maar ook de mening van veel Chinese burgers is veranderd: ze willen massaal een einde aan de onhygiënische markten.

CO2-uitstoot gaat omlaag

Ondanks dat de mindset nog steeds hetzelfde is en er dus een kans bestaat dat het straks weer terug bij af is, is de lucht in China momenteel ineens weer mooi blauw. In China zijn de wegen rustig, het openbaar vervoer is platgelegd, vliegtuigen vliegen nog maar op een minimum en ook de vervuilende industrie in het land ligt stil. Er zijn daardoor enorme afnames in de luchtconcentraties te zien. De grootste afname is in stikstofdioxide, vooral afkomstig van de vervuilende industrieën. In totaal is de luchtvervuiling met 25 procent teruggedrongen en dat redt op z’n beurt juist weer mensenlevens.

China having a clear blue sky again with a 10-30% lower than average drop of NO2. pic.twitter.com/4eazb2WT3L — Jose Ian Seth Lumawag IV (@joseianseth) March 16, 2020

Take a look at these aerial images captured at the Lashan River in #Jinan. The area has blue skies, clear waters, lush trees, and a pleasantly mild climate. #TouringJinan pic.twitter.com/fYvBU4DICX — Incredible Jinan (@JinanofChina) March 17, 2020

Langer termijn

Helaas wordt er wel gespeculeerd over negatieve gevolgen voor de natuur op langer termijn. Investeren in duurzaamheid staat namelijk niet meer zo hoog op het prioriteitenlijstje tijdens de strijd tegen het coronavirus. De tijd zal het leren, en tot die tijd proberen we massaal ons steentje bij te dragen.

