Hoera! Corrigerende badpakken zijn niet meer saai

De tijd dat je met een maatje meer een enorme lap zwarte stof om je heen moest wikkelen als je je op het strand durfde te vertonen, is voorbij. Gelukkig. De corrigerende badpakken van nu zijn hartstikke mooi, modieus en vrolijk.

Maar waarom een corrigerend badpak, vraag je? Nou, het is geen must hoor, meer een het-mag-als-je-er-zin-in-hebt. Want omdat zo’n badpak machtig afkleedt, kan het je soms net even een beter gevoel geven op die handdoek. Bovendien: deze exemplaren zijn zó leuk dat ook als je er normaal gesproken niet over zou prakkiseren voor een badpak met extra ondersteuning te kiezen, je alsnog voor de bijl gaat.

Komt ‘ie

Ziehier de nieuwe oogst corrigerende badpakken die in’t geheel niet saai is. Komende zomer zit jij gebakken te bakken.

Ja maar, die badpakken van de foto dan?

Dít zijn trouwens de vier badpakken op de foto hierboven, met een linkje waar je ze kunt bestellen: helemaal links: de groenblauwe met het koordje, de vrolijke blauwe ernaast, de tweede van rechts met luipaardprint en de op rechts, het roodgestreepte badpak. Die laatste is van Marlies Dekkers en kost een whopping €189. Voor een badpak! Maar dan heb je ook wat.