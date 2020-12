Ondanks dat Queen Elizabeth vier kinderen heeft, zijn er geen foto’s te vinden waarop duidelijk is te zien dat de Queen zwanger is. Om een opvallende reden hield ze haar zwangerschappen geheim voor het publiek.

Als iemand van het koninklijke huis in verwachting is, vinden fans dat reuze interessant. In de tijd dat Queen Elizabeth zwanger was, zat dat anders. Er zijn van haar geen foto’s te vinden toen ze zichtbaar zwanger was en haar zwangerschappen zijn nooit officieel aangekondigd. Er werd enkel gezegd door Buckingham Palace dat toen de Queen zwanger was van prins Charles dat ze de komende tijd geen publieke besprekingen meer deed.

Taboe

Dit alles had te maken met een taboe dat op zwangerschappen van royals rustte. Het is niet precies bekend waarom dit zo’n taboe was, maar het was in ieder geval not done om foto’s van een zwangere koningin te maken. De bevallingen vonden traditiegetrouw plaats in Buckingham Palace. De bevalling van prins Charles was overigens wel pittig, want het duurde maar liefst 22 uur lang. De verhalen doen de ronde dat Prins Philip tijdens de bevalling aan het squashen was. Nadat prins Charles werd geboren, moest hij een maand binnen blijven. Pas op de dag dat hij werd gedoopt, werd hij tentoongesteld aan het publiek.