Saai washok? Zo maak je er een creatief washok van!

Het saaie wasrek kan de deur uit! Met dit stoere decoratierek is de was ophangen een stuk leuker. In de ruimte eronder past precies een opbergkastje met planken van tafelzeil.

Libelle samen met Kwantum

Libelle’s woonstylist Marit Platjouw is enorm creatief, handig en heeft inspiratie voor tien. Ze deelt haar ideeën graag met ons. Stap voor stap laat ze zien hoe zij dingen maakt. Deze week maakt zij een creatief washok.

Dit heb je nodig voor een creatief washok

Materialen:

Houten decoratierek Limoges 180 cm € 25,- (Kwantum)

2 éénvoudige katrollen van Mamutec voor 8 mm kabels € 5,05 p.st (Hornbach)

kabelkikker 110 mm € 2,45 (Hornbach)

rol henneptouw 10 mm € 14,95 per 10 meter (Hornbach)

2 roestvrijstalen snephaken/brandweerkarabijnhaken 80×8 € 3,71 (Hornbach)

2 schroefogen 50×16 mm € 8,47 per 20 st. (Hornbach)

verzinkt zwart opbergrek 180x92x45 cm € 29,- (Kwantum)

1,20 meter tafelzeil Cervino, denim € 8,- per meter (Kwantum)

Gereedschap:

Tacker van Wolfcraft incl. nietjes € 12,95 (Hornbach)

zwarte stofschaar Hilde € 5,- (Kwantum)

muurboor 8 mm (Hornbach)

wandplug 8 mm (Hornbach)

potlood (Hornbach)

meetlint/rolmaat (Hornbach)

Zo maak je zelf het washok

Decoratierek

Markeer in het plafond 2 boorpunten ter hoogte van de bovenste en de onderste spijl van het rek. Laat wat ruimte vrij tussen de wand en het decoratierek.

Boor de gaten. Druk er daarna hollewandpluggen of gewone pluggen in (afhankelijk van het plafond). Draai de schroefogen erin.

Bevestig een kikker met pluggen en muurschroeven op schouderhoogte aan de zijwand waar de touwen samenkomen.

Knip 2 stukken henneptouw af van ± 1 meter.

Knoop 2 grote lussen aan zowel de eerste als laatste trede van het wandrek.

Knoop in het midden van de lussen 2 nieuwe touwen. Meet de kniplengte van deze touwen als volgt: van onder aan het wandrek recht naar boven naar het ene ringoog, dan naar het andere ringoog en dan naar de kikker in de muur. Neem voor de zekerheid een ½ meter extra.

Haal de 2 losse touwen door een katrol en klik een snaphaak in de katrollen. Trek het touw buitenlangs door de katrol naar de andere kant. De kant met de lange zijde gaat ook door de andere katrol.

Hang het decoratierek samen met iemand op. Til het rek op en klik allebei een snaphaak in de schroefogen in het plafond. Breng de ladder in balans door te schuiven met de touwen. Wind de touwen om de kikker.

Opbergkast

Zet een deel van een stellagekast onder het wasrek.

Bekleed de planken met tafelzeil in jeanskleur; dit beschermt de planken tegen vocht. Knip een stuk stof af dat om planken kan worden gevouwen. Niet de stof aan de achterkant vast met de tacker.

