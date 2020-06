Grappig: creatieveling maakt reisfoto's op hilarische wijze thuis na

Instagrammer Sharon Waugh reist normaal gesproken de hele wereld rond en deelt de mooiste kiekjes online. Door de coronacrisis zit ze noodgedwongen thuis.

Die reisfoto’s kan ze voorlopig even niet maken, maar daar bedacht ze een slimme oplossing voor…

Advertentie

Reisfoto’s 2.0

Wereldreizigster Sharon bezocht in de afgelopen jaren maar liefst 57 landen. Op haar Instagramaccount postte ze de mooiste kiekjes, waar menig thuisblijver jaloers van werd. Zo zagen we Sharon op exotische stranden, poserend voor de mooiste uitzichten en in de hipste steden. Maar de wereld rondreizen zit er wegens het coronavirus nu even niet in. Gelukkig is Sharon creatief genoeg om daar iets op te verzinnen.