Croissant of pistolet: hoe groot is het verschil in calorieën nu echt?

Een goed ontbijt is de perfecte start van je dag. Maar als je dan toch mag kiezen, kun je dan het beste gaan voor een croissant of een wit pistolet? Waar zitten de meeste calorieën in?

Frans ontbijtje

In een gemiddelde croissant van 40 gram zitten volgens de caloriechecker van het Voedingscentrum 161 kilocalorieën. Daarnaast zit in 1 croissant 8,4 gram vet, waarvan 4,4 verzadigd. Verder bevat dit Franse ontbijtje 16,9 gram koolhydraten (waarvan 1,8 suikers), 1 gram vezels, 3,8 gram eiwit en 0,47 gram zout. Dit is gemiddeld, want hoeveel verzadigd of onverzadigd vet er in een croissant zit, hangt af van de bereiding. Zo bevatten roombotercroissants een stuk meer verzadigde – en dus slechte – vetten.

Advertentie

Volkoren

Een witte pistolet van 50 gram bevat nét iets minder calorieën, namelijk 138. Ook het vetgehalte ligt een stuk lager: 0,8 gram. Het aantal koolhydraten schiet daarentegen juist omhoog naar 27,2 gram. Over het algemeen is de rest zo goed als gelijk: 1,4 vezels, 5 gram eiwit en 0,64 gram zout. Je kunt dus wel zeggen dat een pistoletje wat gezonder is dan een croissant. Het is een stuk minder vet en bevat meer koolhydraten.

Je kunt overigens natuurlijk het beste gaan voor een volkoren of bruine pistolet. Dit is altijd de gezondste keuze, legt de app Kies ik gezond? van het Voedingscentrum uit.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Het Voedingscentrum. Beeld: iStock