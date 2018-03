Verstuur je cv op dít tijdstip om de meeste kans te maken op een sollicitatiegesprek

Ben je weer gaan solliciteren? Spannend! Na het versturen van alle sollicitatiebrieven en cv’s breekt een zenuwslopende periode aan. Wanneer komt die uitnodiging voor een sollicitatiegesprek? Met deze tip vergroot jij je kansen hierop.

Als je een baan ziet die je écht graag wilt hebben, doe je er alles aan om jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Een opvallende sollicitatiebrief, double check op spelfouten en een volledig cv. En als alles af is, zo snel mogelijk de deur uit. Hoe eerder, hoe beter.

Of toch niet? TalentWorks, een Amerikaanse carrièreblog, deed onderzoek naar solliciteren. En wat blijkt? Het tijdstip en de dag waarop je een sollicitatiebrief verstuurt, hebben invloed op de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Verstuur je brief dus niet ‘zo snel mogelijk’, maar doe dit weldoordacht.

Verstuur je brief tussen 6 en 10 uur

In het onderzoek van TalentWorks zijn 1610 sollicitatiebrieven onderzocht die op verschillende tijden verstuurd waren. Hieruit bleek dat je een sollicitatiebrief het beste vóór 10 uur ’s ochtends kunt versturen. Volgens de onderzoekers is de kans namelijk 13 procent, en hiermee het grootst, om uitgenodigd te worden voor een gesprek als een brief tussen 6 en 10 uur verstuurd wordt.

Verstuur je jouw brief en cv toch wat later, dan nemen de kansen om uitgenodigd te worden alleen maar af. Heb je alleen ’s avonds tijd? Wacht dan even tot de volgende morgen. Het slechtste tijdstip om een sollicitatiebrief te versturen is namelijk rond 8 uur ’s avonds.

Houd rekening met de golden hour

Ook de dag waarop je jouw sollicitatiebrief en cv verstuurt is belangrijk. Volgens een ander onderzoek van dezelfde onderzoekers is de kans het grootst om uitgenodigd te worden voor een gesprek als je binnen 96 uur reageert op een vacature (dus binnen vier dagen). Dit wordt ook wel de golden hour genoemd.

Een gevalletje ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Elke dag na deze golden hour verkleint de kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Na tien dagen hoef je het volgens de onderzoekers niet eens meer te proberen.

CV versturen

Zie je dus een baan die je graag wilt hebben? Maak een cv, stel een opvallende sollicitatiebrief op én verstuur dit voor tien uur ’s ochtends, binnen vier dagen nadat de vacature online is geplaatst. En niet te vergeten: houd je telefoon binnen handbereik! Fingers crossed.

Beeld: iStock. Bron: TalentWorks