Daar gaan we weer: zaterdag opnieuw tropische temperaturen verwacht

Ben jij al plannen aan het maken voor het weekend? Dan doe je er goed aan om zaterdag een stranddagje in te plannen. Het wordt deze dag zó warm, dat de kans op nieuwe warmterecords groot is.

En waar kun je in zo’n geval nu beter vertoeven dan aan het strand?

Advertentie

Verkoelende zeewind

Zaterdag blaast de zuidoostenwind hete lucht uit Afrika naar ons land en schijnt de zon volop. In de noordelijke provincies wordt het maximaal 28-29 graden. Op de stranden wordt het tropisch warm met temperaturen van 30-34 graden. Wel kan later vlak aan zee nog een verkoelende zeewind opsteken.

Nieuw warmterecord

Als ergens in het land de temperatuur stijgt tot boven 34,1 graden, dan is het de warmste 29 juni sinds het begin van de metingen in 1901. Ook in De Bilt is de kans op een warmterecord groot. Het huidige record daar bedraagt 31,0 graden en werd gemeten in 1957. Volgens de verwachting van het Weeronline-weermodel wordt het in De Bilt zaterdag 31,7 graden.

Oranje leeuwinnen

Toch kan het nóg extremer. Onze leeuwinnen krijgen namelijk zaterdag te maken met tropische temperaturen van 34 graden en hoger in Valenciennes. De vrouw spelen ook nog eens precies op het heetst van de dag, de aftrap is namelijk om 15.00 uur. De zon schijnt de hele dag ongehinderd en tussen 12:00 en 15:00 uur is de zonkracht 9. Een onbeschermde huid kan dan binnen 10 minuten verbranden.

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock