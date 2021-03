Is het echt altijd in het weekend? Op deze dag valt de meeste regen

Als je denkt aan het Nederlandse weer is het eerste waar je aan denkt: regen. Voor ons gevoel regent het hier héél vaak en vooral op de dagen dat we vrij zijn. Maar hoe vaak valt er nou echt regen?

Weeronline dook de archieven van 1991 tot 2020 in om uit te zoeken hoe vaak en wanneer het de afgelopen jaren nou precies heeft geregend. Dat het veel regent in Nederland, blijkt niet alleen ons idee te zijn, maar ook echt te kloppen. Van de in totaal 10957 dagen in de periode van 1991 tot 2020 heeft het 5563 dagen geregend (0,1 mm of meer), dat is 50,8% van de dagen. Meer dan de helft van de tijd regent het dus in ons land.

Veel regen op zaterdag

De dinsdag was in deze jaren de droogste dag van de week. Op 49,3% (over droog kun je dus niet echt spreken) van de dinsdagen viel er wel wat regen. En de natste dag? Dat is een gedeelde eerste plaats voor de woensdag en de zaterdag. Op 51,7% van deze dagen konden we op een bui rekenen.