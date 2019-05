Waarom 10 minuten per dag bewegen goed is voor je hersenen

Dat beweging bij een gezonde levensstijl hoort, weten we als het goed is allemaal. Meestal hebben experts het over een half uur bewegen per dag, maar wist je dat 10 minuten ook al veel goeds doet voor je brein?

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Boston University School of Medicine.

Het onderzoek

Met een kleine versnellingsmeter hielden de onderzoekers 2.354 mensen van middelbare leeftijd in de gaten. 3 dagen lang keken de onderzoekers naar hun gemiddeld energieverbruik en het aantal stappen dat zij hebben gezet. Door middel van een MRI-scan werd vervolgens het hersenvolume in verhouding tot hun schedelgrootte gemeten.

De resultaten

Wat bleek? Dagelijks 10 tot 19 minuten licht intensief bewegen, zoals een stevige wandeling of fietstocht, zorgt voor 0,29% meer hersenvolume dan bij mensen die minder bewegen. Ook bleek dat wanneer je ongeveer 7.500 stappen per dag zet, je hersenvolume al groter is dan iemand die minder stappen zet. Daarnaast blijven je hersenen in goede conditie: elk extra uur aan lichte, fysieke inspanningen zorgt voor 1,1 jaar minder hersenveroudering. Dit heeft te maken met het extra bloed dat op zo’n moment door je hersenen stroomt. Ook komen er stoffen vrij die de celgroei stimuleren.

Bron: HLN. Beeld: iStock