6 originele dingen om te doen in Amsterdam in de zomervakantie

In de zomer weten veel toeristen Amsterdam te vinden en dat is natuurlijk niet voor niets. Onze hoofdstad staat er in de zomer prachtig bij en juist in deze tijd van het jaar is er heel veel te doen.

Wil je nu eens een keer de rondvaartboten en Madame Tussauds overslaan? Er is natuurlijk nog veel meer leuks te doen in Amsterdam waar je misschien niet zo snel aan denkt.

Tussen de Hoge Bomen

Een zwoele avond, een prachtige locatie en de leukste artiesten; dat klinkt toch als de perfecte zomeravond? Op 4 augustus vindt voor het eerst het festival ‘Tussen de Hoge Bomen” plaats in het Amsterdamse Bostheater met onder andere Maaike Ouboter, Danny Vera, Novastar Geike, Ruben Annink, Cut_, Broeder Dieleman, Marlene Bakker, David Benjamin en Steffen Morrison. Hier vind je meer informatie.

In Libelle 34 (1 augustus in de winkel) vertelt Maaike Ouboter over dit festival en haar theatertour later dit jaar.

Amsterdam Burger Festival

Fan van burgers? Dan mag je het Amsterdam Burger Festival op 20 juli niet missen. Een dag lang genieten van burgers in alle soorten en maten: hamburgers, cheesburgers, vegaburgers en zelfs sushiburgers. En dat in combinatie met de leukste muziek. Hier vind je meer informatie.

Zwemmen en eten

Hete zomerdag? Sluit jouw dagje Amsterdam dan af met een etentje en een duik bij Cafรฉ De Ceuvel in Amsterdam Noord. Amsterdamser, zomerser รฉn gezelliger wordt het niet.

ย Korte Papaverweg 4, 1032 KB Amsterdam

Foodhallen

Een wat minder zonnige dag of net deze week geen foodfestival op het programma? In de Foodhallen kun je elke dag lekker eten bij de verschillende standjes. Van sushi tot hamburgers en de lekkerste desserts. Midden in Amsterdam dus goed te combineren met de activiteiten die je al op je lijstje hebt staan.

ย Bellamyplein 51, 1053 AT Amsterdam

Plekk

Aan de overkant van het IJ vind je Plekk; de zomerhotspot van Amsterdam. Buiten vind je een heus stadsstrand met fijne zitplekken waar je een prachtig uitzicht hebt over Amsterdam. Vanaf Amsterdam Centraal neem je het pondje en dat is natuurlijk al een activiteit op zich.

T.T. Neveritaweg 59, 1033 WB Amsterdam

Mooie boules

Eten, boulen en borrelen in de allereerste jeu de boules-foodhallen van Nederland. En dat is inderdaad precies wat je denkt dat het is: een indoor jeu de boules-baan waar je ook lekker kunt eten. Perfect voor die zomerdag die toch niet zo mooi blijkt te zijn.

Zeeburgerpad 3, 1018 AJ Amsterdam

