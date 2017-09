4x de allerleukste tips voor een dagje uit in Utrecht

Naar een tentoonstelling, een mooie wandeling maken of een dagje shoppen … we gaan er graag op uit maar zijn liever niet te lang onderweg. Daarom: 4 tips voor leuke dagjes uit in het midden van het land. Lekker dichtbij, en toch even helemaal weg!

1. Opwarmen in de sauna

Naarmate het buiten frisser wordt, wordt de sauna steeds aantrekkelijker. Stoombaden, opgietingen en thermale baden zijn niet alleen lekker warm, maar ook nog eens heel gezond. Tussen de kruidenbaden door is het heerlijk bijkletsen met je partner of een vriendin. Ontdek de kuurtuin van sauna- en wellnessresort de Zwaluwhoeve of ontspan in één van de vele sauna’s van Thermen Soesterberg. Meer wellnesscentra vind je in dit handige overzicht.

2. Bezoek eens een leuke beurs

Een beurs bezoeken is jezelf onderdompelen in een andere wereld en vol inspiratie weer thuiskomen. Ook aankomend najaar bezoek je weer de leukste beurzen in de Jaarbeurs Utrecht. Van 19 t/m 23 september kun je hier volop genieten van muziek en modeshows tijdens de 50PlusBeurs. Of doe mee aan een echte bakwedstrijd op de Bakbeurs Taart en Trends op 29 en 30 september. En ben je helemaal klaar voor de winter? Op een half uurtje rijden van Utrecht bezoek je van 17 t/m 23 november de Margriet Winter Fair, in de Brabanthallen in Den Bosch.

3. Of een fijn museum

In het stadsmuseum in Woerden kun je van 14 oktober tot en met 11 maart 2018 de bijzondere expositie Onbeperkt houdbaar bekijken. Van kostbare pronkstukken van de zeventiende-eeuwse meesters tot exemplaren van moderne en hedendaagse kunstenaars. De kunstwerken hebben één ding gemeen: kaas staat in de hoofdrol.

4. Breng een bezoekje aan het Nederlands Filmfestival

Speelfilms, documentaires, korte films, lange films en van arthouse tot mainstream … filmliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Nederlands Filmfestival! Van 20 tot 29 september krijgt de Nederlandse film een erepodium in Utrecht. Met een dagpas kun je voor €25 wel 3 films op één dag bekijken. En tussen de films door ga je gezellig ergens wat drinken of eten in het gezellige centrum van Utrecht. Bekijk het hele programma via Startpagina.

