Stel: je woont in een Nederlandse provincie waarvoor code oranje of code rood is afgekondigd. Tenminste, door België en Duitsland. Mag je dan eigenlijk nog wel een dagje weg in eigen land?

Zowel België als Duitsland hebben code rood afgegeven voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Verder geldt voor Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen nog altijd code oranje. Maar wat houdt dit eigenlijk in voor de inwoners van die provincies? Mogen zij nog wel naar andere delen van Nederland?

Advertentie

Code oranje of rood

Wanneer België code rood afgeeft, betekent dit voor Belgen dat het verboden is om naar deze provincies af te reizen. Bij code oranje moeten de Belgen die terugkomen uit deze provincies in quarantaine.

In Duitsland gelden weer andere regels: code rood betekent daar dat de provincie wordt aangemerkt als risicogebied. Je moet je dan na het bezoek verplicht laten testen op corona. Voor sommige deelstaten geldt dat je ook in quarantaine moet.