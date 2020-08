Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder: “Dank je wel Dolle Mina”

Tijdens het avondeten vertel ik de mannen – die van mij plus onze nog thuiswonende zoon – wat ik zoal uitspook als hoofdredacteur van Libelle. Zo begon ik een tijdje terug over onze Dolle Mina-krant, de gratis bijlage van dit nummer.

Omdat zoonlief de conversatie zwijgend over zich heen had laten gaan, keek mijn man hem op een gegeven moment vragend aan. ‘Weet jij eigenlijk wel wat dat zijn, Dolle Mina’s?’ Waarop de puber antwoordde: ‘Ja, dat zijn toch vrouwen die dol zijn op het koningshuis, Wilhelmina en zo?’ Hij werd snel bijgepraat. Want we hebben veel te danken aan de ooit zo controversiële jonge vrouwen die in de jaren zeven de barricaden opgingen om voor onze rechten te strijden – zaken die we nu doodnormaal vinden.

50 jaar geleden

Vijftig jaar geleden bood toenmalig Libelle-hoofdredacteur Dick Hendrikse een journalistieke Dolle Mina-werkgroep de ruimte in het blad. Overigens vond hij het lot van Nederlandse vrouwen niet zo deerniswekkend: ‘Zij zien in het besturen van een moderne huishouding geen opgelegde slavenarbeid’. Maar hij wilde Dolle Mina wel aan het woord laten ‘omdat veel van wat deze minderheid wil verwerkelijken alle vrouwen ten goede zal komen’. Op ‘hun’ pagina’s in Libelle braken de Dolle Mina’s vervolgens een lans voor gratis kinderopvang, gelijke opvoeding, gelijke studiekansen voor jongens en meisjes vanaf de geboorte uit alle lagen van de maatschappij, gelijk loon voor gelijkwaardig arbeid, geen discriminatie van de ongehuwde moeder, legale abortus, geen discriminatie bij sollicitatie, verplichte seksuele voorlichting, de emancipatie van de man en meer ruimte voor nieuwe woonwormen.