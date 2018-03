Dankzij déze aanpassing in je eetkamer kun je sneller afvallen

Lukt het je maar niet om die laatste extra kilo’s kwijt te raken? Met gezond eten en sporten kom je natuurlijk al heel ver, maar er is een nog veel makkelijkere manier om af te vallen.

Het eten van een maaltijd voor een spiegel zou er namelijk voor zorgen dat je nóg sneller afvalt. Dat blijkt uit een onderzoek van Cornell University Food and Brand Lab.

Minder lekkere smaak

Mensen die hun maaltijd voor een spiegel verorberen denken anders over de extra calorieën die ze binnenkrijgen. Ook zou de aanwezigheid van een spiegel ervoor zorgen dat de lekkere smaak van ongezond eten afneemt, waardoor je automatisch minder gaat eten.

Stukje taart

Voor het onderzoek kregen studenten de optie om taart of salade te eten in een kamer mét en een zonder spiegels. De taart werd door de studenten in de kamer zonder spiegels een stuk beter beoordeeld dan de taart in de kamer met spiegels. En dat terwijl de smaak van het voedsel niet anders was.

Bewustwording

Hoe dat kan? Jezelf iets ongezonds zien eten zou bewustwording creëren: je hersenen vertellen je simpelweg dat je betere eetkeuzes moet maken. Of, zoals hoofdonderzoeker Ata Jami zegt: ‘’Het vertelt mensen meer dan alleen hun uiterlijk. Het laat ze objectief naar zichzelf kijken, en zichzelf én hun gedrag beoordelen op een zelfde manier als hoe ze anderen beoordelen.’’

Als je dus graag wat gezonder wilt gaan leven kun je maar beter een spiegel (of twee) voor in de keuken of eetkamer aanschaffen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Elle Decor. Beeld: iStock