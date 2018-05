Dankzij deze moeder kunnen kinderen binnenkort veilig én hip de straat op

Het lijkt wel alsof het verkeer met de de dag gevaarlijker wordt. Het liefst zien we onze kinderen met een fluoriserend hesje de straat op gaan, maar dat is volgens de kinderen helemaal niet cool. Moeder Julie Vets komt met de oplossing: hippe fluoriserende vestjes waarin de kinderen wél gezien willen worden.

Het is voor kinderen misschien niet verplicht om een fluoriserend hesje te dragen als ze op de fiets naar school gaan, maar wel een stuk veiliger. Bovendien zijn de ouders hierdoor wat meer gerust gesteld.

Modebewust

Maar de meeste kinderen dragen deze vestjes tegen hun zin in omdat ze totaal niet mooi zijn. De Antwerpse moeder Juli Vets verbaasde zich erover dat er op de markt geen hippere variant op dit perfect zichtbare hesje is gevonden. Zij is dan ook het merk gofluo gestart. De collectie bestaat uit moderne fluorhesjes die naast super veilig, ook esthetisch verantwoord zijn. Ze zijn super hip, waardoor de kinderen het totaal niet erg meer vinden ze op de fiets te dragen.

Veilig

Ook verkoopt Juli bijpassende rugzakhoezen en reflecterende sleutelhangers. Gofluo richt zich met name op kinderen en tieners die moeilijk te overtuigen zijn een fluoriserend hesje te dragen. Julie: “Wij hopen weggebruikers aan te zetten zich op een veilige en modebewuste manier aan het verkeer deel te nemen. Zien en gezien worden luidt de boodschap.”

De collectie van gofluo is vanaf augustus 2018 te koop in Belgische fiets- en conceptwinkels, maar je kunt de hippe fluoriserende hesjes ook online bestellen op hun website.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock