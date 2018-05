Dankzij 'Sven' wordt het tot aan het einde van deze maand zomers warm

Vandaag is het nog wat grijs en koel, maar vanaf morgen is dat allemaal anders. Er komt een hogedrukgebied onze kant op en dat levert zomerse temperaturen op.

Het hogedrukgebied heeft de naam ‘Sven’ gekregen.

En wat Sven ons gaat brengen? Op eerste pinksterdag wordt het al aangenaam weer met zon en zo’n 22 en 25 graden. Op tweede pinksterdag zal dit vergelijkbaar zijn. Maar ook na het lange weekend blijft Sven nog even hangen. Volgens meteorologen kunnen we tot en met eind mei zomerse dagen verwachten. Het wordt niet snikheet, maar overdag gewoon aangenaam warm. Soms is er wel een kans op een onweersbui, omdat de warmte zorgt voor wat onrust daarboven.

Maar over het algemeen is het dus goed nieuws, die hele komst van Sven. Die laat zich zien vanaf het westen van Portugal, via het Verenigd Koninkrijk zelfs naar het noorden, naar Scandinavië. Het zorgt ervoor dat de warmelucht vanaf Oost-Europa richting Nederland waait. Dat vinden wij helemaal prima, hoor. Kom maar door met die barbecues en dagen in de tuin.

Het is bijna niet te geloven, maar vanaf morgen tot eind mei(!) lijkt het #zomers weer te worden. Niet snikheet maar overdag heerlijk warm. Geregeld #zon daarbij, wel licht onstabiel want elke dag kans op een (lokale) #onweersbui. Goed voor mens en natuur. Ga jij ook genieten? pic.twitter.com/CNyvUMOlYP — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 19 mei 2018

Bron: AD. Beeld: iStock