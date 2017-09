Lijkt jouw hoeslaken ook altijd om de één of andere manier niet om je matras te passen? En vraag jij je elke keer weer af welke kant van het laken het langste is? Dan hebben wij goed nieuws voor je: er is namelijk een heel makkelijke manier om je hoeslaken om je matras te krijgen.

Op de site Reddit deelt gebruiker Nolapatrona een opmerkelijk weetje. Volgens haar hoort de hoek van het hoeslaken waar een labeltje aan zit, altijd rechts onderaan je matras. Om een beeld te krijgen: hier is hoe het labeltje eruit hoort te zien, en dit is de plek waar hij om het matras hoort te zitten.

Strepen

Ook Reddit-gebruiker Overthemoon64 heeft nog een handige tip: koop een gestreept hoeslaken! Zodra je eenmaal weet in welke richting de strepen moeten wijzen, ga je niet snel weer de fout in met je hoeslaken. Slim!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock