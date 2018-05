Daphne Deckers maakt iedereen jaloers met deze hilarische zwemband

Daphne Deckers houdt wel van een lolletje. Zeker op zonnige, broeierige dagen als deze.

Op Instagram deelt het 49-jarige model een foto van haar nieuwste aanwinst: een zwemband in Baywatch-sferen. “Blij met m’n Baywatch-blaasklaas, genaamd Chad”, schrijft ze erbij.

Den Haag

Onder het kiekje wordt lyrisch gereageerd op de opblaasbare hunk inclusief sixpack. Waar Daphne ‘m vandaan heeft? Een winkel genaamd Paagman in Den Haag. Helaas kunnen we de zwemband op de site niet zo snel vinden en is het een verrassend item voor in een boekenwinkel. Maar hé, mocht je er in de buurt zijn: leuk is ‘ie zeker. Dat zal Daphnes man, oud-tennisser Richard Krajicek, vast ook vinden. 😉

