De beste manier om volgend jaar te besparen op je zorgkosten

50-plussers gaan dit jaar minder naar de huisarts en zijn meer bereid tot overstappen van zorgverzekering, zo blijkt uit onderzoek van Startpagina.nl. En ja, door over te stappen kun je veel besparen.

Het begint natuurlijk met een gezonde leefstijl, waardoor je minder zorg nodig hebt. Dat bepaal je uiteraard helaas niet altijd zelf. Maar deze tips helpen je wel alvast het verplichte eigen risico van €385,- volgend jaar in je zak te houden.

Advertentie

1. Begin de dag met fruit

Eet ‘s ochtends havermout of muesli met magere yoghurt, een handje bessen, aardbeien, een banaan of wat appel. Het kost amper moeite en je krijgt er een boel gezonde stoffen mee binnen, zoals polyfenolen. Dit zijn stofjes die fruit en groenten hun kleur geven. Polyfenolen fungeren als antioxidanten. En die helpen je lichaam om ontstekingen te bestrijden. Ook verminderen ze het risico op hart- en vaatziekten en diabetes 2.

2. Drink water (de hele dag)

Wij mensen bestaan voor het grootste gedeelte uit water. Niet zo vreemd dus dat water cruciaal is voor onze gezondheid. Vocht heeft een enorme impact op je stemmingen, je hersenfunctie en je concentratie. Ook helpt water drinken je om af te vallen; het geeft je metabolisme een boost, waardoor je meer calorieën verbrandt. Drink tussendoor, maar ook vlak voor elke maaltijd een groot glas water. Je maag raakt dan eerder vol, zodat je eerder verzadigd bent. En zo krijg je dus minder calorieën binnen.

3. Blijf staan!

‘Zitten is het nieuwe roken’, hoor je steeds vaker. En dat is niet voor niets. We leiden een zittend bestaan. We zitten in de auto, aan een bureau en s’ avonds thuis ploffen we op de bank. Teveel zitten leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziekten, bepaalde typen kanker, diabetes 2, overgewicht en vroegtijdige dood. Dus één van de makkelijkste manieren om gezonder te leven, is heel simpel: blijf staan. Het kost je niks en levert je zoveel op. Wist je trouwens dat je bij veel zorgverzekeringen ook terecht kunt voor gezondheidstips?

4. Zet dat scherm uit

Bewegen is gezond. En het simpelste en beste wat je kunt doen om in beweging te komen is je tv of tablet uitzetten. Ga winkelen, afwassen, bollen planten, de ramen lappen, de hond uitlaten of loop 6 keer de trap op en af. Zodra je in beweging komt, profiteert je lichaam. Een goede manier om je activiteit te meten is het dragen van een stappenteller. Als je meer dan 10.000 stappen per dag verzamelt, ben je actief genoeg.

5. Slaap lekker

Minstens zo belangrijk als goed eten en voldoende bewegen is … slapen! Slaap is essentieel voor het goed functioneren van je lichaam en geest. Het reguleert je lichaamstemperatuur en zorgt ervoor dat je zenuwstelsel naar behoren werkt. Zorg dus dat je al ontspannen naar bed gaat. Probeer minimaal een uur voor het naar bed gaan geen actieve of opwindende dingen meer te doen. Daar hoort ook het scherm bij: het blauwe licht van tv of tablet zorgt ervoor dat je langer wakker blijft.

Al deze tips helpen je gezonder te leven en dus te besparen op zorgkosten. En natuurlijk kan het geen kwaad je zorgverzekering voor volgend jaar ook eens onder de loep te nemen. Gedoe? Nee hoor. Via Startpagina.nl vind je de beste zorgvergelijkers en ontdek je binnen een paar minuten of overstappen een goed idee is!

Besparen op je boodschappengeld? Vlogger Doortje van Libelle TV vertelt je hoe:



Bron: Startpagina. Beeld: iStock.