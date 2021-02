De eerste sneeuwstorm in tien jaar is een feit (en dit betekent het voor het land)

De winter is nu echt ons land binnengedrongen. Sterker nog, de eerste sneeuwstorm in maar liefst tien jaar is een feit. En daardoor ligt Nederland behoorlijk overhoop. Dít kun je er, naast een dik pak sneeuw, allemaal van merken.

Een witte wereld, temperaturen ver onder het nulpunt en heel veel sneeuwpret. Dat is waar Nederland op zondagochtend mee wakker wordt. Nederland ziet voor het eerst in tien jaar weer een echte sneeuwstorm. We spreken daarvan als er minimaal een uur lang een gemiddelde windkracht van minstens acht Beaufort samengaat met sneeuwval. En dat is het geval.

Openbaar vervoer

Dat betekent niet alleen dat er heel veel sneeuwbalgevechten en winderwandelingen op de planning staat. Het zorgt er ook voor wat minder fijne bijkomstigheden. Zo zullen er tot tien uur ’s ochtends geen treinen rijden op zondag. Daarna zal het treinverkeerd gefaseerd opstarten. Ook het bus- en metroverkeer is overhoop gehaald. ProRail adviseert dan ook om de NS app goed in de gaten te houden als je moet reizen op zondag.