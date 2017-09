De feestdagen vallen in 2018 héél gunstig

Nu het alweer september is (waar blijft de tijd?!) hebben we met de agenda in de hand eens goed het nieuwe jaar doorgenomen. Want hoe vallen de feestdagen in 2018 eigenlijk? Gunstig, zo blijkt.

De eerste vrije dagen van 2018 vallen lekker vroeg (altijd fijn na de lange winter), want we hebben vroege Paasdagen: op 1 & 2 april al!

Koningsdag is in 2018 op een vrijdag, wat betekent dat je een lang weekend hebt. Plus: als je 1 dag extra vrij neemt op de donderdag ervoor, ben je helemaal luxe uit: 4 dagen uitslapen, terwijl je maar 1 dag ‘inlevert’.

Feestdagen

Goede Vrijdag 30 maart (vrijdag)

Pasen, 1e Paasdag 1 april (zondag)

Pasen, 2e Paasdag 2 april (maandag)

Koningsdag 27 april (vrijdag)

Bevrijdingsdag 5 mei (zaterdag) (helaas niet betaald vrij, dat is pas in 2020 weer!)

Hemelvaartsdag 10 mei (donderdag)

1e Pinksterdag 20 mei (zondag)

2e Pinksterdag 21 mei (maandag)

Kerstvakantie

Voor de decemberfans: 7 dagen vrij nemen aan het eind van het jaar kan je maar liefst 2 weken (lees: 16 hele dagen!) vrij opleveren. Kerst en Oud & Nieuw vallen namelijk ook gunstig. De kerstdagen zijn op dinsdag 25 december en woensdag 26 december, en ook Nieuwjaarsdag is een doordeweekse dag, namelijk een dinsdag. Als je maandag 24 december vrij neemt, en donderdag 27, vrijdag 28, maandag 31 december en woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari, dan ben je (met de weekenden meegerekend) van 22 december tot en met 6 januari vrij.

Klinkt goed, nie’waar?

