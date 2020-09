Vergeet de Monstera! Dit wordt dé kamerplant deze winter

Een goede plant in huis doet wonderen, maar welke kies je? Als we een expert moeten geloven, doe je er goed aan om deze winter de drakenbloedboom in huis te hebben.

De plant is al hartstikke bekend onder menig plantenliefhebber, maar volgens Erin Marino, directeur van online tuincentrum The Sill, is de plant juist tegenwoordig helemaal aan de hand.

Advertentie

Stoer uiterlijk

“De planten lijken weer in de schijnwerpers te komen omdat ze erg winterhard zijn en omdat ze binnen erg groot kunnen worden. Hoe leuk is dat, in de winter?” zegt Marino. De drakenbloedboom (Dracaena draco) dankt zijn naam aan de stekelige bladeren die naar boven groeien en een overgang maken in de kleur rood. Het heeft een stoer uiterlijk; dit komt mede doordat deze plant oorspronkelijk uit Afrika komt, waar het klimaat ruig is voor planten.

Kan tegen een stootje