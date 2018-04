Dé leukste budget cadeaus voor Moederdag (onder de 15 euro)

Het is ieder jaar weer moeilijk: wat geef je je moeder voor Moederdag? Zit je even krap bij kas of heeft je moeder niet al te veel eisen, dan zijn deze cadeaus wellicht een goed idee.



Omdat Moederdag het uitgelezen moment is om je moeder te laten weten wat ze voor je betekent, helpen wij je graag een handje met hét perfecte cadeau. Want wat zouden we zonder onze moeders moeten? Ze staan altijd voor je klaar, steunen je onvoorwaardelijk en zorgen dat je nooit iets tekort komt.

Wat geef je nou aan je allerliefste moeder?

Als we onze moeder een vakantie naar een tropisch eiland konden schenken, dan zouden we dat doen. Helaas laat onze bankrekening dat (in de meeste gevallen) niet toe. We komen al gauw uit op een douchegel of haar lievelingsparfum. Maar zijn deze cadeaus niet veel origineler?

Beeld: iStock.