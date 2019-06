De lichtende nachtwolken gemist? Zó mooi zag het eruit

Afgelopen nacht kwamen alle weersomstandigheden samen voor een adembenemend natuurfenomeen: lichtende nachtwolken. Dat zijn wolken die worden omhuld door een zilverblauw schijnsel.

Om die zilverblauwe wolken te zien, moeten stof en waterdamp hoog in de atmosfeer zitten en het daar maximaal 90 graden onder nul zijn. Daarnaast moet het flink waaien. Dat was woensdagnacht allemaal het geval. En dus werden grote delen van Nederland getrakteerd op een beeldschone luchtshow.

Lag je al lang en breed op één oor en heb je het hele spektakel gemist? Gelukkig hebben we de foto’s nog. Weten we waar we volgende keer voor opblijven…

Prachtige lichtende nachtwolken boven #Terschelling vanacht! Zo mooi zie je ze zelden. #nlc pic.twitter.com/3ke5jWqVHf — Jelte Arntzen (@JelteDesign) 12 juni 2019

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Instagram, iStock