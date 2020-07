De mooiste brief: “Heel eenzaam heeft onze dochter deze wereld verlaten”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over haar dochter die om het leven kwam door zelfdoding.

Dag lieverd,

Advertentie

Elke keer als ik Mag ik dan bij jou? van Claudia de Breij hoor, moet ik aan onze dochter denken. Ze is 3 weken voor haar 31e verjaardag door zelfdoding om het leven gekomen. Ze is 13 jaar opgenomen geweest op gesloten afdelingen. Ze was niet gek, ze was onze dochter, van wie we heel veel hielden. Ze zei altijd: ‘Mama, ik wil niet dood, maar de weg is voor mij te zwaar’. Ze wilde euthanasie, maar dan moest ze een jaar stabiel zijn en dat kon ze niet. Er was te veel onrust in haar hoofd. Heel eenzaam heeft ze deze wereld verlaten en het is niet gegaan zoals Claudia zingt in haar lied: ‘En als het einde komt, mag ik dan bij jou?’ Ons verdriet is heel groot, maar zoals onze dochter altijd zei: ‘Geluk is niet de glimlach op mijn gezicht, maar de rust in mijn hoofd.’ Lieverd, we missen je. We hadden zo graag samen met jou afscheid willen nemen van je leven hier op aarde, hoe moeilijk dat ook voor ons was geweest.

Mama en papa

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock