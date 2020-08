De mooiste brief: “Mijn overleden man gaf een teken dat hij goed terecht is gekomen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over een teken dat haar overleden man haar gaf.

Twee jaar geleden overleed mijn man. Toen hij in zijn eindfase zat, vroeg ik hem dikwijls: “Wat verwacht je na de dood?” Zijn antwoord was dan altijd kort maar krachtig: “Niets. Dood is dood.” Ik vroeg hem: “Als er nou wel iets is, wil je mij dan een seintje geven?” De dag voor zijn crematie zat ik even buiten mijn nagels te lakken toen plotseling een mooie grote libel vlak voor me op een doosje landde en daar een aantal minuten bleef zitten. Dit gebeurt nooit, het kan geen toeval zijn geweest. Mijn man wist dat ik gek ben op libellen. Dit was voor mij het teken waarmee hij me wilde laten zien en voelen dat hij goed terecht is gekomen.

A.H. van der Elst-Zantvoort

Beeld: iStock