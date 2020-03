De mooiste brief: "Ik werd verliefd op een vrouw na de dood van mijn man"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Saskia over de periode na het overlijden van haar man.

“Soms neemt het leven een wending die je je nooit had kunnen voorstellen. Nadat de liefde van mijn leven was overleden, mijn steun en toeverlaat, de vader van mijn kinderen, voelde ik me moederziel alleen. Toch stond ik elke ochtend op, want ik moest door. Ik was nu vader en moeder tegelijk. Toen mijn man wegviel, viel ik in een diep gat. Ik wilde een arm om me heen, een schouder, kortom: liefde. Er volgden enkele relaties met mannen, maar die hielden geen stand. Ik maakte er steeds een einde aan. Waarom? Was ik op zoek naar een substituut? Ik wist het niet.

Toen werd ik verliefd op een vrouw. Wat was dit? De liefde was niet wederzijds. Daar zat ik dan, met m’n vreemde, verliefde gevoel, mijn onzekerheden, weinig zelfvertrouwen en ook nog met mijn rouw. Er volgde een onzekere tijd. Ik was ruim 25 jaar samen geweest met mijn man, was ik nu ineens biseksueel? Uiteindelijk heb ik het mijn kinderen en ouders verteld. Dat was heel emotioneel, maar de boventoon was: als jij gelukkig bent, is het goed. Nu, 4 jaar na het overlijden van mijn man, heb ik een lieve vrouw ontmoet. Zij zorgt dat ik met beide voeten op de grond blijf. Ik ben op de goede weg, een waarvan ik het bestaan niet kende. Samen met mijn lieve schat ga ik met wederzijds begrip en vertrouwen de toekomst tegemoet.”

Saskia

Beeld: iStock