De mooiste brief: "De emoties weerhielden me ervan om op je feest te komen"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. In deze brief vertelt een lezeres over de ingewikkelde, maar mooie band met haar grote zus.

“Er is veel gebeurd afgelopen jaren. We komen uit hetzelfde nest en schelen maar twee jaar. Toch ben jij altijd mijn ‘grote zus’ geweest. Studeren, verliefd worden, werken en settelen. Wat een mooie tijd; die eerste paar jaar dat we allebei getrouwd waren. Toen ging de tijd verder en de wonden van onze jeugd speelden op. In combinatie met zwangerschapshormonen kreeg jij heftige psychische klachten. Ondertussen hadden we ieder ons eigen verdriet en het contact met onze ouders was verwarrend en hartverscheurend, waardoor er bij mij weinig ruimte was voor jou. Wat kan het leven moeilijk zijn. Ik heb je gezegd dat ik van je hou en heel graag wilde komen op jouw feest. Maar dat de lange autorit en vooral de emoties, die me dan weer tijden extra bezighouden, er mij toch van weerhielden om op je feest te komen. Natuurlijk deed dat wat met jou, maar je uitte ook je respect naar mij en zei dat je het dapper van me vond dat ik aangaf wat voor mij nu goed is en werkt. Dat laat mij zien, dat jij ondanks alles, mijn grote zus bent, voor altijd.”

J.L.S.P

