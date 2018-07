De mooiste brief: haar troostende armen

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Babette, die een bijzondere band heeft met haar dochter.

“Ik zit in de zon in de tuin met naast mij twee – tijdelijke- krukken. De buurvrouw komt de Libelle (nummer 17) brengen. Verheugd blader ik ʼm door. Mijn oog valt op de brief ‘ Troostende armen’. Ik kan het niet geloven: mijn lieve jongste dochter heeft dat ingestuurd, met medeweten van de buurvrouw. Mijn dochter schrijft: ‘Ik hoop er ook voor haar te zijn als zij het moeilijk heeft.’ Twee weken nadat ze de brief aan Libelle heeft geschreven, kwamen we samen gemeen in het verkeer ten val. Ik was bont en blauw en had een gebroken heup. Mijn dochter, die de volgende dag terug zou vliegen naar haar huis en vrienden in het buitenland, annuleerde haar vlucht en zorgde twee weken met veel humor en met nog veel meer gevoel voor mij, haar moeder. Wat een pech voor ons beiden, maar wat een bijzondere ervaring ook. Lieve dochter, je was er voor mij toen ik het moeilijk had.”

Babette



Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl

Beeld: iStock