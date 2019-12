De mooiste brief: "Ze had een leuke man voor mijn oudejaarsavond gevonden"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Paula over haar bijzondere Oud en Nieuw-ervaring met een blind date in de Efteling.

2 dagen van tevoren annuleerden mijn vrienden ons plan om Oud en Nieuw in de Efteling te vieren. Balen! Ik luisterde op dat moment naar de radio en er werd gevraagd naar ieders plannen voor oudjaar. Gefrustreerd stuurde ik een appje dat ik geen plannen had. Een paar seconden later werd ik gebeld door een redacteur, zij wilde voor mij iemand te zoeken die mee wilde naar de Efteling. Ik had de kaartjes ten slotte toch al!

Even later werd ik teruggebeld: ze had een leuke man aan de lijn had, Alfons. We werden tijdens de uitzending aan elkaar voorgesteld. Direct ontstond er een ontzettend leuk gesprek. Zo kwam het dus dat ik op oudjaarsavond door Alfons werd opgehaald om samen naar de Efteling te gaan. De sfeer was vanaf het begin gezellig en gemoedelijk. In de Efteling pakte hij mijn hand en liet me de rest van de avond niet meer los. Toen we midden op de avond een glaasje bubbels dronken, kuste hij mij teder op mijn mond. Het was de mooiste date van mijn leven. Uiteindelijk is het niets geworden tussen ons, maar ik ben hem eeuwig dankbaar dat hij mij heeft laten voelen hoe het is om een prinses in de Efteling te zijn.

Paula

