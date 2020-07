De mooiste brief: “De cijfers over misbruik in de gehandicaptenzorg liegen er niet om”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over haar dochter met het syndroom van Down. Het meisje werd misbruikt.

Mijn dochter Kelly is geboren met het syndroom van Down. Ze groeide op tot een vrolijke vrouw. Toen Kelly 26 was, kwam er voor haar een plekje vrij in een woning voor verstandelijk beperkten. Een paar jaar later veranderde haar gedrag. Ze was altijd vrolijk, een kletskous en in voor een grapje. Nu werd ze steeds stiller, ze maakte een verwarde indruk en was heel angstig. Na allerlei onderzoeken bleek er medisch niets aan de hand te zijn. Toch ging Kelly steeds verder achteruit. Op een dag vroeg de neuroloog of Kelly misschien werd misbruikt. Dat leek mij uitgesloten, maar toen ik doorvroeg, bleek het te kloppen. Wat schrok ik! Het bleek om een medecliënt te gaan. De leiding had het gesignaleerd en ze uit elkaar gehaald, maar niet aan de bel getrokken. Ons leven staat op z’n kop en de cliënt gaat vrijuit. Ook Kelly’s persoonlijk begeleidster van toen kan door blijven werken alsof er niks is gebeurd. Hoe het verder zal gaan met Kelly, weten we niet. Wij hopen dat ze zich ooit weer een beetje zal kunnen uiten, dat ze weer blij kan zijn. En we zijn niet de enigen, want de cijfers over misbruik in de gehandicaptenzorg liegen er niet om. Wij voelen ons machteloos tegenover instanties, want Kelly’s stem telt niet. Daarom ben ik haar stem. Hopelijk wordt mijn stem door dit verhaal verveelvoudigd.

