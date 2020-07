De mooiste brief: “Door jou durfde ik groot te dromen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over de speciale band met haar moeder.

Jij groeide op in Nederland. Toen je naar Italië op vakantie ging, werd je verliefd op mijn vader. Jullie trouwden en jij verhuisde naar Italië om bij je grote liefde te wonen. Er waren veel obstakels: van de beheersing van de taal in een tijd zonder hulp van internet tot de integratie in een nieuw land. Ik wist wel dat jij Nederland miste. Op mijn achttiende besloot ik om in Nederland aan de universiteit te gaan studeren en daarna studeerde ik ook in Israël. Al die tijd heb ik je zo gemist. Maar je las me voor via Skype of stuurde via WhatsApp artikelen uit Libelle. Met jouw moed en doorzettingsvermogen om in Italië te integreren ben je mijn voorbeeld geweest toen ik moest wennen aan het land waar ik studeerde. Dankzij jouw voorbeeld heb ik in andere landen gestudeerd en spreek ik meerdere talen. Elke keer besefte ik hoe zwaar het was voor jou om in een ander land opnieuw te beginnen. Jij hebt me geholpen om groot te kunnen dromen. Je bent mijn superheld.

Advertentie

Je dochter

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock