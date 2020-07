De mooiste brief: “Ik was bang dat mijn man in een depressie zou raken toen zijn moeder overleed”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Nicole waarom ze zo trots is op haar man.

Nadat zijn vader stierf, raakte mijn man depressief en kreeg hij een drankprobleem. Hiervoor ging hij in therapie. Veel vrienden en familie lieten niks meer van zich horen. De echte vrienden bleven gelukkig. Inmiddels leeft mijn man drie jaar zonder alcohol. Toen mijn lieve schoonmoeder plotseling overleed, was ik bang dat mijn man weer in een depressie zou raken. Gelukkig herpakte hij zich goed. Toen we haar flat leegruimden, kwam mijn man een doos met honderden gehaakte kleedjes tegen. Hij zocht contact met een organisatie hier in de buurt, genaamd Love, Hope. Deze organisatie maakt onder mee dromenvangers voor het goede doel. De mensen daar waren blij verrast toen de grote doos met de gehaakte kleedjes werd bezorgd. Nu worden ze gebruikt in dromenvangers en de rest wordt verkocht voor goede doelen. Ik ben zo trots op mijn man dat hij dit heeft geregeld. Ik weet ook zeker dat er daarboven nog iemand is die hij ook supertrots heeft gemaakt.

Advertentie

Nicole Wiersma

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock