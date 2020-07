De mooiste brief: “Ze had haar eerste en enige kleinkind nog net kunnen zien”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Iris over haar schoonzus die is overleden.

Voor mijn schoonzus,

Het was een stralende lentedag. De thermometer tikte de 25 graden aan en daarmee was het de warmste 8 april ooit gemeten. Ik fietste met mijn dochter en 11-jarige kleindochter langs de weilanden naar het dorp. In mijn fietstas zat een bosje takken met bijna uitgekomen bloesem. Er hingen 2 kaartjes aan, eentje van mij, eentje van mijn dochter en haar gezin. We gingen naar mijn jongste schoonzus die door de coronacrisis geen bezoek mocht ontvangen. Zij heeft destijds gekraamd bij mijn dochter na de geboorte van haar dochter en zoon, zo bijzonder. We liepen naar de gesloten serredeuren. Er was verder niemand, dat kwam goed uit, dan waren we even alleen met haar. Mijn schoonzusje lag opgebaard in een mooie rieten mand, een klein bosje gele bloemetjes in haar handen. Ze was prachtig opgemaakt en lag tevreden in haar laatste bed. Ze had het volbracht, ze had haar eerste en enige kleinkind nog net kunnen zien en mogen vasthouden. De baby werd geboren 2 dagen voordat ze zelf voorgoed haar ogen sloot. Lieve schoonzus, wat zal ik je missen.

Machteld

