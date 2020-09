De mooiste brief: “Het was traumatisch, maar ons gezin is er sterker uitgekomen”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Diny over hoe corona haar gezin versterkt heeft.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Toen ik deze slogan voor het eerst hoorde, dacht ik met dankbaarheid en liefde aan mijn eigen gezin.

Eind maart kreeg mijn man (83) corona. Na twee dagen isolatie in het ziekenhuis werd hij ontslagen om verder thuis te herstellen. Dit hield wel in dat ik ergens anders heen moest vanwege het besmettingsgevaar. Onze oudste dochter heeft toen haar eigen gezin verlaten om haar vader drie weken lang in quarantaine te verplegen. Haar enige contact met de buitenwereld bestond uit telefonisch overleg met de huisarts en andere familieleden. Onze jongste dochter heeft mij toen in haar gezin ook drie weken verzorgd, met alle risico’s van dien. De andere twee dochters hebben ieder op hun eigen manier iedereen ondersteund. Jonge buren hebben voor mijn man en dochter gekookt en boodschappen gedaan. Het was een traumatische ervaring voor alle betrokkenen, maar al met al zijn wij er als gezin sterker uitgekomen.

Diny van Ombergen

