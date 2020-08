De mooiste brief: “Na een maand stopte de beademing en mocht je gaan”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Wies over haar vriend Han die is overleden.

Lieve vriend,

Advertentie

Die 11 mei is voor altijd een zwarte bladzijde in mijn leven. Die dag werd je na ruim een maand van de beademing gehaald en mocht je gaan. Of zoals je dochter het zo mooi zei: “Papa stierf in het harnas.” Ondanks je zeventig jaar wilde je actief blijven als specialist ouderengeneeskunde. Waarschijnlijk liep je door dat werk het coronavirus op. “Alles komt goed”, schreef je. En je zei: “Ik word weer wakker, want we moeten nog zo veel mooie dingen doen.” Helaas. Je hebt gestreden en deskundigen hebben er alles aan gedaan om je weer bij ons te krijgen. Nu is er zo veel verdriet bij je nog te jonge kinderen, die ook al hun moeder moesten verliezen een paar jaar geleden. Het is niet te bevatten. Het doet pijn te weten dat je nooit meer in je nieuwe woning zult komen. Je zou er zo van gaan genieten. Ik denk dat je ergens op een mooie wolk met verbazing hebt gekeken naar de erehaag van wel honderd mensen, die voor jou als laatste groet de auto vol rozen legden. Ik ga mijn best doen, lieve Han. Je zou trots op me willen zijn. Dus recht ik mijn rug en ga verder met het leven. Jij blijft voor altijd in mijn hart. Als mijn tijd is gekomen, weet ik zeker dat wij elkaar weer zullen ontmoeten. Dan zingen we weer samen!

Je vriendin Wies

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Beeld: iStock