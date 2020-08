De mooiste brief: “Het was een voorrecht voor hem te zorgen toen hij ziek werd”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over de bijzondere relatie met haar man die inmiddels is overleden.

“Ik was zestien jaar toen ik mijn man leerde kennen. Dat was heel jong. Hij was negen jaar ouder en kwam uit een gezin met zes kinderen. Al vroeg stond hij op eigen benen omdat hij op zijn achttiende wees werd. Hij kwam heel graag bij mijn ouders, daar vond hij wat hij thuis niet had gekend. Gezelligheid, geborgenheid en natuurlijk liefde. Op zijn zeventigste is hij overleden. Wat was ik graag met hem oud geworden. We maakten samen veel mee en waren er altijd voor elkaar, in voor- en tegenspoed. We vulden elkaar perfect aan. Samen hebben we veel gelachen maar ook gehuild, zeker toen hij ziek werd. Alles was bespreekbaar. Hoe wonderlijk was het als hij zei wat ik dacht, en omgekeerd. Het was een voorrecht om voor hem te mogen zorgen toen hij ziek werd en zich gereedmaakte voor zijn laatste reis, die hij zelf regelde. Wat ben ik trots op wie en wat hij was, trots op hoe hij in het leven stond en dat ik zijn vrouw mocht zijn. Al die jaren gaf hij mij rijkdom – niet in geld maar rijkdom die in mijn hart zit. Die zet ik nu om in kracht. Als ik denk aan al die mooie dingen die wij samen hebben beleefd, dan zet ik mijn schouders eronder en ga verder zoals hij dit zou hebben gewild.

Gerrie van Ganzenwinkel

