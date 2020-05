De muggen zijn vroeg dit jaar: begin juni eerste piek verwacht

Er zijn 2 groepen mensen als we het hebben over muggen: zij die nooit gestoken worden, en zij die de ene na de andere bult ontdekken. Voor die 2e groep hebben we slecht nieuws: de muggen zijn er vroeg bij dit jaar.

Volgende week wordt de eerste piek al verwacht.

Dat de muggen er vroeg bij zijn dit jaar, heeft wellicht iets te maken met het warme voorjaar. Arnold van Vliet van de Universiteit Wageningen verwacht begin juni de eerste piek. Of dat meer muggen zullen zijn dan normaal, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Stilstaand water

Muggen hebben stilstaand water nodig om te overleven. Maar doordat het de afgelopen periode aardig droog is geweest, is het de vraag of de muggen echt hun slag kunnen slaan. Zondag was regenachtig, wat hier en daar voor stilstaand water heeft gezorgd. Dat is goed nieuws voor de muggen: ze leggen hun eitjes namelijk in het stilstaande water. Over ongeveer een maand zullen die larven uitkomen. Maar dan moet het water er wel blijven staan, anders drogen de larven uit. Sommige soorten zijn een stuk sneller: deze eitjes kunnen na 2 weken al uitkomen.

Muggenradar

Op de website muggenradar.nl is te zien hoeveel mensen al last hebben van de muggen. Via deze muggenradar kun je zelf aangeven of je de insecten zelf al gespot hebt. Daarop is te zien dat er op maandagochtend meer meldingen zijn bijgekomen. Van Vliet roept mensen dan ook op om de muggenradar vooral te gebruiken. “Ook als je geen overlast hebt van de insecten, want dat is ook waardevolle informatie.”

Droogte

Dat de muggen er dit jaar vroeg bij zijn, betekent helaas niet dat we er ook eerder vanaf zijn. “Als de temperatuur hoog is, komen er meerdere generaties muggen”, aldus Van Vliet. Wel kan de droogte ons helpen, en het is zelden zo droog geweest als in het begin van dit jaar. Dus wellicht kan het meevallen.

Tot slot nog een handige tip voor mensen die wel al helemaal gek worden van de zoemende vliegen: gooi stilstaand water weg. Heb je wat potten in je tuin of op je balkon staan, giet deze dan leeg. Op die manier voorkom je dat de muggen hier hun eitjes in leggen.

Toch gestoken? Dít verzacht de jeuk van een muggenbult:

Liever voorkomen dan genezen? Gebruik dan deze elektrische vliegenmepper:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock