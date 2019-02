Maak kans op het boek 'De Secretaresse' (en lees het als een van de eersten!)

De secretaresse is de nieuwste thriller van bestseller-auteur Renee Knight en komt op 5 april 2019 uit. Voor de meesten is het dus nog even wachten, maar wij mogen alvast 50 vooruitlees-exemplaren weggeven!

In het boek vraagt Knight zich af wie de meeste macht op kantoor heeft. Degene die het meest praat, het rijkste is, of het beste uiterlijk heeft? Of is het iemand als Christine Butcher? Een rustige vrouw die getuige is van alles wat gezegd wordt. Iemand die onopvallend informatie inwint bij mensen die schijnbaar alleen oog voor zichzelf hebben. De lijn tussen loyaliteit en verraad is dun en als iemand als Christine Butcher tot het uiterste gedreven wordt, kan ze zomaar de gevaarlijkste vrouw op kantoor blijken te zijn.

Advertentie

Zo maak je kans

Benieuwd hoe het verhaal zich ontvouwt? Vul je gegevens in en wie weet lees jij straks als een van de eersten deze bloedstollende thriller.

Zin om nu al te lezen? Bestel dan de nieuwste Libelle Bookazine van Josha Zwaan.